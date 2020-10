Il paesaggio nella seconda guerra mondiale, conferenza sulla storia del Valdarno inferiore

L’associazione culturale Arco di Castruccio è impegnata da sempre a tutelare le tradizioni, la storia locale e a mantenere vivo il ricordo del passato e delle esperienze che hanno segnato profondamente la vita della città di Montopoli, della sua popolazione e del territorio circostante.

Per questo motivo sabato (10 ottobre), alle 16,30 nella Sala Pio XII , in via Guicciardini 57 , a Montopoli Val d’Arno, ha organizzato una conferenza dal titolo Il passaggio della II guerra mondiale nel Valdarno inferiore.

Interverranno , in qualità di relatori , lo storico Claudio Biscarini e Don Luciano Niccolai, cultore di storia locale , autori del libro Montopoli 1940-1944, i quali illustreranno i momenti più rilevanti della guerra nel nostro circondario.

Introdurrà Marzio Gabbanini, presidente dell’associazione e il coordinatore sara’ Francesco Fiumalbi , appassionato di storia e conoscitore attento di fatti che hanno riguardato città come Montopoli, San Miniato e il Valdarno tutto.