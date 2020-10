Ecco WhatsUrp, basta un messaggio per aiutare il Comune nel decoro urbano

Nasce un nuovo canale per aumentare la possibilità da parte della cittadinanza di segnalare problematiche presenti sul territorio. Un nuovo strumento che permetterà agli empolesi di comunicare col Comune. Nel giugno 2015, ormai oltre 5 anni fa, nasceva WhatsEmpoli, fra i primissimi canali di informazione su WhatsApp da parte di un ente a livello nazionale: oggi sta per raggiungere i 10mila iscritti, un numero da primato. Un anno dopo ecco Telegram col canale ‘Comune di Empoli’, poi affiancato dal canale ad hoc dedicato agli eventi che interessano la Protezione Civile. Tutti mezzi di comunicazione che veicolano messaggi dal Comune verso il cittadino.

Adesso il comune di Empoli apre un nuovo numero WhatsApp che si chiamerà WhatsUrp. È un numero esclusivamente dedicato alla raccolta di segnalazioni dai cittadini. Non è una novità da parte dell’ente il richiedere alla popolazione di farsi sentinelle di cose da migliorare. Per un paio di anni è stato attivo Decoro Urbano, un’applicazione nata appositamente a cui l’amministrazione si è legata finché rimasta gratuita per ricavare le indicazioni dei cittadini, arrivate fino a oltre 500.

È già possibile inviare una foto e una descrizione precisa del problema e della sua ubicazione con un messaggio al numero 328 86 04 160. Per comunicare la segnalazione basterà dunque un semplice ‘whatsappino’ con tutte le indicazioni utili per descrivere il problema e la sua ‘posizione’.

“Tutti hanno WhatsApp sul proprio cellulare – ha detto il sindaco Brenda Barnini -. Questo vuol essere un ulteriore modo per essere più vicini e ascoltare la cittadinanza. Gli empolesi conoscono la proprio città, la frazione in cui abitano, il quartiere e possono essere sentinelle per migliorare la vivibilità di Empoli. È anche un modo per accrescere il senso civico. È un’operazione a costo zero per il Comune e un’opportunità per chi vuol far parte di quella ‘cittadinanza attiva’ che è la parte migliore della nostra città”.

Questo nuovo strumento si affianca ad altri canali che da tempo sono attivi e già utilizzati dalla popolazione. Cosa è possibile segnalare sui vari aspetti della vita della città? Problemi nella manutenzione degli edifici comunali, dei parchi, luoghi pubblici, dei semafori, delle strade e delle piste ciclabili, situazioni di degrado urbano e sociale, necessità di disinfestare o derattizzare aree pubbliche.

Chi invierà la segnalazione riceverà, negli orari in cui l’Urp di Empoli è aperto, un messaggio di presa in carico del problema. Successivamente, quando ci saranno sviluppi sulla soluzione del problema, sarà inviato un nuovo messaggio.