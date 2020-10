Una sola corsia e limite di 30 chilometri orari: i lavori sulla variante San Pierino

Il senso di marcia sarà solo su una corsia e il limite di velocità fissato a 30 chilometri orari. Questo sulla Sr 436 variante San Pierino almeno fino al 30 ottobre per consentire i lavori di pavimentazione stradale.

L’ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze ha stabilito la chiusura al transito veicolare di una corsia di marcia, in maniera alternata in direzione San Miniato-Fucecchio e viceversa.

Il limite di 30 chilometri orari andrà rispettato non solo vicino al cantiere ma su tutta la tratta della strada nel commune di Fucecchio. Durante la chiusura delle corsie di marcia il traffico veicolare viene deviato su Via Battisti, sulla Sr 436 nel centro abitato di San Pierino e su via Del Giardino. Inoltre, viene istituito il restringimento della carreggiata sulle rotatorie di via Del Giardino e di via Battisti.