Coronavirus, quarantena finita per la classe di San Donato

Sono trascorse le due settimane necessarie e così da domani 9 ottobre, i ragazzi della V elementare di San Donato di Santa Maria a Monte torneranno a scuola. Anche grazie al rispetto delle norme anticontagio da coronavirus a scuola, nessuna delle 20 persone in quarantena tra alunni e insegnanti è risultato positivo.

La classe era stata messa in isolamento dopo che uno dei bambini era risultato positivo per via di un contatto familiare. Era stato necessario mettere in isolamento anche i colleghi di una scuola di musica (qui).

A oggi stanno tutti bene e potranno ritornare alla propria normalità.