Sindaco Giglioli in contatto con un positivo: “Sto aspettando di fare il tampone”

Dopo diverse comunicazioni su nuove positività oggi, giovedì 8 ottobre, è il sindaco di San Miniato Simone Giglioli a comunicare di essere venuto a contatto con una persona positiva, e di essersi messo in auto isolamento precauzionale.

“Sono in attesa di fare il tampone – spiega il primo cittadino -, pertanto in questi giorni me ne starò a casa. Al momento i miei contatti non devono fare niente e non verranno chiamati dall’Asl. Verrà applicato naturalmente quello che vale per tutti sulle precauzioni sul contagio. I miei familiari, mia moglie e mio figlio, osserveranno il periodo di quarantena, seppur isolati da me“.

Il sindaco sarà al lavoro ma dal suo domicilio. “Non ho nessun sintomo, se non una leggerissima raucedine – conclude -, pertanto continuerò comunque a svolgere il mio lavoro on line, da casa, e sarò rintracciabile telefonicamente per ogni necessità . Come vedete il virus sta circolando ed è quindi necessario essere prudenti e prendere tutte le precauzioni necessarie. Vi invito a fare attenzione anche e soprattutto nel rispetto vostro e di tutti gli altri perché i contagi stanno aumentando ed è necessario non abbassare la guardia”.

Notizia in aggiornamento