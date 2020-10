Personale scolastico positivo al coronavirus, classi in quarantena a Montopoli e Fucecchio

Due classi della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Galileo Galilei di Montopoli Valdarno sono in quarantena: uno dei docenti era risultato positivo al covid 19 e per questo subito si sono attivati i protocolli.

I genitori degli alunni interessati sono già stati avvisati e i ragazzi sono passati alla didattica a distanza. “Dalla ripresa della scuola – spiega la dirigente Mariella Morelli – nel nostro istituto la situazione è sotto controllo. Abbiamo avuto in quarantena una classe della scuola dell’infanzia, una della primaria e ora due nella secondaria. La cosa che un po’ ci rincuora è che i casi che sono emersi sono stati subito rilevati e non hanno prodotto altri positivi: questo vuol dire che i protocolli vengono applicati e funzionano“.

Situazioni del genere, d’altra parte, erano previste, tanto che i protocolli sanitari ci sono sin dall’inizio. Creare un cordone sanitario resta il modo più sicuro per bloccare i contagi. Insieme a norme igieniche stringenti e all’uso delle mascherine, ormai obbligatorio anche all’aperto (qui).

A Fucecchio

Dopo che un lavoratore è risultato positivo, due classi sono in quarantena anche alle Giovanni Pascoli di Fucecchio. I 30 alunni continueranno le lezioni con la didattica a distanza da lunedì e per il tempo necessario alla sanificazione e alle verifiche.