Scuola, mancanza di organico: ancora non partono mensa e tempo lungo a Castelfranco

Sono giorni difficili per le scuole di Castelfranco di Sotto. Prosegue il confronto tra il Comune e l’istituto comprensivo Leonardo da Vinci per reperire il personale che manca. Per adesso, la scuola dell’infanzia di piazza Garibaldi continuerà anche la prossima settimana con l’attività scolastica nella fascia mattutina, in orario 8 -12 /12,35.

L’attività pomeridiana non verrà svolta a causa di una mancanza di organico e di conseguenza, al momento, non partirà nemmeno il servizio mensa.

È confermato, invece, che a partire da lunedì 12 ottobre inizierà il servizio mensa nella scuola primaria di Orentano. Sarà attivo quindi il servizio scuolabus sia per le classi che escono all’ora di pranzo (non restando a mensa), sia per chi fa il tempo prolungato ed esce alle 16,15. Per gli orari e le informazioni relative al servizio trasporto, consultare il sito del Comune nella sezione Avvisi.