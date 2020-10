Asl Toscana centro, al via una campagna antinfluenzale rafforzata

E’ una campagna antinfluenzale rafforzata e capillare quella che si prepara a mettere in atto l’Asl Toscana centro nei suo territori di competenza (Empoli, Firenze, Pistoia e Prato), con una vera e propria task force composta da medici e pediatri di famiglia, farmacie, personale e strutture della Asl, per raggiungere l’obiettivo della copertura fino al 75% nei gruppi a rischio, anche se l’obiettivo ottimale resta quello del 95%.

Quasi un raddoppio di dosi. La fornitura al momento richiesta è di 695.000 dosi di vaccino, 300.000 in più rispetto allo scorso anno. Questo perché, a differenza delle precedenti Campagne, quella attuale si pone l’obiettivo di contrastare la co-circolazione di virus influenzale e Sars-CoV-2.

La distribuzione è già iniziata, secondo il nuovo sistema regionale , in tutte le farmacie dei territori della Asl. La distribuzione e la somministrazione nelle sedi aziendali partirà da lunedì prossimo 12 ottobre.

La vaccinazione antiinfluenzale, sempre a causa dell’emergenza Covid19, è raccomandata a tutta la popolazione ma l’offerta sarà attiva e gratuita in particolare per la popolazione più fragile e a rischio: gli adulti con oltre 60 anni di età e i bambini di età compresa tra sei mesi e sei anni di vita; gli adulti e i bambini a rischio per patologia o che appartengano a particolari categorie, fra le quali sono di interesse pediatrico i pazienti ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati all’influenza, e coloro che possono trasmettere l’infezione a soggetti ad alto rischio; coloro che siano in particolari condizioni o appartengano a determinate categorie sempre a rischio (ad esempio donne in gravidanza, operatori sanitari, etc.).

E’ anche raccomandata la vaccinazione antipneumococcica ai soggetti a rischio per patologia, a coloro che nell’anno 2020 compiono 65 anni, cioè a tutti i nati nel 1955, ai nati negli anni dal 1950 al 1954 non vaccinati negli anni precedenti.

Vaccinazione estesa alle famiglie. I 1420 medici e pediatri di famiglia dell’Asl Toscana centro ritireranno i vaccini presso le Farmacie pubbliche e convenzionate in base ai quantitativi necessari per i loro assistiti, come previsto dall’Accordo di collaborazione tra la Regione Toscana, Unione regionale toscana farmacisti titolari (Federfarma Toscana) e la Confederazione italiana servizi pubblici enti locali (Cispel Toscana).

La vaccinazione antinfluenzale può essere estesa all’intero nucleo familiare dell’assistito per proteggere in particolare gli altri componenti e contatti (adulti e bambini) a rischio di complicanze, indipendentemente o meno dal fatto che il soggetto a rischio sia stato o meno vaccinato.

Sedute straordinarie. E’ prevista l’organizzazione di sedute vaccinali straordinarie mettendo a disposizione dei medici e pediatri di famiglia che lo richiedano le Case della Salute e i presidi territoriali, oltre al personale di supporto della Asl. Le vaccinazioni in gravidanza saranno proposte attivamente anche nei consultori.