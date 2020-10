Referti covid19 disponibili anche online

Anche il referto Covid19 adesso è on line. Il cittadino può accedere al proprio risultato del test sierologico o molecolare (tampone) collegandosi alla piattaforma regionale. In totale autonomia e sicurezza, per quanto riguarda la gestione dei suoi dati sensibili ai sensi della privacy.

Ci si può collegare in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo (computer, smartphone, tablet) all’indirizzo apposito (clicca qui) ed apparirà la scritta Servizio on line della Regione Toscana per il ritiro dei referti relativi alle indagini di laboratorio per la diagnosi di infezione al virus SARS-COVID2 (test sierologici e tamponi), nell’ambito delle misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologica Covid19.

Registrandosi sullo stesso portale sono consultabili tutti i propri referti diagnostici presenti sul fascicolo sanitario elettronico all’indirizzo http://fascicolosanitario.regione.toscana.it

Anche per consultare i referti relativi ai test sierologici e tamponi nella compilazione dei campi richiesti è necessaria la tessera sanitaria elettronica al fine di poter digitare le ultime cinque cifre de del numero di identificazione della tessera della stessa.

Il sistema di autenticazione richiederà di inserire un codice di verifica inviato alla casella di posta elettronica indicata in sede di registrazione.

Effettuata la registrazione, per accedere al portale è necessario poi inserire il proprio codice fiscale e la password indicata in sede di registrazione.

Una volta completate le operazioni di registrazione il portale mostrerà al cittadino l’elenco dei tamponi effettuati, e per visionare il proprio referto dovrà cliccare sulla voce documento.