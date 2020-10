Aggiornamento albo degli scrutatori e presidenti di seggio, via alle domande a Santa Croce

È in corso nel comune di Santa Croce sull’Arno, l’aggiornamento dell’albo degli scrutatori e dei presidenti di seggio elettorale. Pertanto, è possibile presentare domanda per esservi inseriti.

Il modulo per la domanda si trova sul sito e deve essere trasmesso al comune per email, tramite pec oppure presentandola direttamente al protocollo.

Le scadenze sono diverse per i due albi: per i presidenti di seggio le domande dovranno essere consegnate entro il 31 ottobre, mentre per gli scrutatori entro il 30 novembre.