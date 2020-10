Contagi in salita, a Fucecchio riparte il servizio di consegna a domicilio

L’invito è partito dall’amministrazione comunale: visto l’aumentare dei contagi da Covid 19 e di conseguenza del numero delle persone in quarantena costrette a rimanere a casa gli amministratori del comune di Fucecchio hanno invitato gli esercizi commerciali del territorio a riattivare il servizio di consegna a domicilio dei generi alimentari, già in funzione nei mesi di marzo e aprile durante la fase del lockdown, per dare un aiuto concreto ai cittadini maggiormente in difficoltà o impossibilitati a muoversi.

E la risposta, positiva, non si è fatta attendere. In molti, infatti, hanno aderito all’iniziativa in modo tale da stilare un elenco di chi offre il servizio di consegna che sarà aggiornato di giorno in giorno.

Per il momento gli esercizi commerciali che hanno aderito sono già più di 20. Gli esercizi commerciali che decidono di aderire al servizio possono inviare il nome del proprio negozio ed il recapito telefonico all’assessorato allo sviluppo economico all’indirizzo mail v.russoniello@comune.fucecchio.fi.it.