È la terza inaugurazione nel centro storico di Santa Maria a Monte in meno di un mese. Sorry I’m Different la boutique di Ilaria Toncelli con il brand fondato dalla stilista nel 2017, dopo una lunga riflessione e dopo aver lavorato per oltre vent’anni per altri noti marchi della moda italiana. Sabato (10 ottobre) all’inaugurazione in via Carducci c’erano anche il sindaco di Santa Maria a Monte Ilaria Parrella, la vicesindaco Manuela Del Grande e tutta la giunta comunale.

“Scusa, ma sei differente. Queste – afferma Ilaria – sono le parole che mi diceva sempre mia madre fin da quando ero bambina, nel bene e nel male. Lei è venuta a mancare nel 2012 dopo una malattia fulminate, ma è grazie a lei se ho deciso di creare un marchio tutto mio”. Londra è la città dal quale è partita per lanciare il suo marchio tre anni fa e dove ha riscosso un notevole successo, tanto da essere inserita tra i migliori brand emergenti del momento. Ma se Londra è stata il trampolino di lancio, perché uno dei posti di cui la madre era innamorata, Santa Maria a Monte è stata scelta dalla stilista grazie al progetto Il Borgo che vorrei promosso dal comune in collaborazione con la Pro Loco.

“Il nostro borgo – ha detto il sindaco Ilaria Parrella – è l’ideale per un’artista come Ilaria, e grazie a lei si amplia e si completa l’offerta degli esercizi commerciali che si trovano nel centro storico”. Gli ha fatto eco il vicesindaco Manuela Del Grande: “È sicuramente un apporto importante per il nostro comune averla con noi – ha detto – perché ci permetterà di far conoscere Santa Maria a Monte anche a livello internazionale”.