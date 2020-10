Lavori di Acque, sospensione del servizio a Empoli

I tecnici di Acque devono eseguire dei lavori sulla rete idrica nel comune di Empoli, per questo giovedì (15 ottobre) dalle 8,30 alle 14,30 l’erogazione idrica sarà sospesa in alcuni tratti di qualche strada.

Le vie interessate dai lavori sono via dei cappuccini nel tratto compreso tra i civici 35 e 71, via Ponzano nei tratti dal civico 1 al 37 e dal 2 al 60 e via Cantini nei tratti dal civico 1 all’11 e dal 2 al 18.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. In caso di pioggia l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a venerdì 16 ottobre, nella stessa fascia oraria.