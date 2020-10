Positivi nelle Rsa, Del Campana Guazzesi chiude l’accesso a familiari e visitatori

I familiari non potranno andare a trovare gli anziani nella residenza Del Campana Guazzesi di San Miniato: lo stabilisce una circolare emessa stamattina (12 ottobre) dal direttore Francesco Fariello con cui la direzione vieta ai visitatori (compresi i familiari degli ospiti) l’accesso.

La misura è stata adottata stamattina in via preventiva e con effetto immediato, alla luce dei casi di contagio emersi in altre residenze per anziani in Toscana. Come a Greve in Chianti, dove la ripresa del Covid 19 ha portato al contagio di quasi 40 ospiti e 7 operatori e alla morte di 4 anziani.

Così, da oggi e fino a nuova disposizione, niente visite per gli anziani. È sospeso anche il servizio di prenotazione così come le uscite degli ospiti per motivi diversi da quelli sanitari.