Percorsi turistici tra Montecalvoli e Santa Maria a Monte, iniziati i lavori

È iniziato ieri, lunedì 12 ottobre, l’allestimento del cantiere per il primo lotto dei lavori di realizzazione dei percorsi turistici collinari che collegheranno il centro storico di Montecalvoli con Santa Maria a Monte passando attraverso via Crinale.

“Si tratta di un percorso pedonale che permetterà ai pedoni di percorrere il camminamento in sicurezza – dice il sindaco Ilaria Parrella – I lavori che presto inizieranno fanno parte di un progetto più ampio che vede al primo posto la sicurezza dei ragazzi e degli studenti che percorrono il tratto anche per raggiungere le scuole”.

I lavori partono da via Cimitero di Montecalvoli dove sarà previsto il divieto di sosta con rimozione fino al 31 ottobre per consentire l’effettuazione delle opere in banchina. La circolazione sarà regolata con senso unico alternato e l’ausilio di movieri o semaforo mobile che riguarderà sia via Cimitero di Montecalvoli che il tratto di via Crinale fino al civico 39. Tali modifiche della circolazione saranno in vigore fino al 8 gennaio 2021.