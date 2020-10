Elimina le perdite e migliora il servizio, finiti i lavori di Acque a Santa Maria a Monte

Si è concluso secondo copione l’intervento di Acque in via del Rovaio, nel comune di Santa Maria a Monte. Nei giorni scorsi sono avvenuti i collegamenti definitivi della nuova condotta alla rete idrica, atto finale del progetto di risanamento di un importante tratto di acquedotto, che garantirà evidenti miglioramenti nel servizio per gli utenti della zona. Il lavoro rientra tra le attività programmate con l’amministrazione comunale per rinnovare l’infrastruttura idrica del territorio, ed è il classico esempio di intervento forse non particolarmente “roboante” nei numeri (260 metri di condotta sostituiti e un investimento di 110mila euro), ma estremamente significativo per la situazione che è andato a sanare.

La nuova tubazione consentirà di superare in modo definitivo i disagi dovuti alla vetustà della precedente condotta, il cui rapido deterioramento aveva causato diverse rotture in passato. Non solo: l’infrastruttura che ha sostituito quella che era giunta a “fine vita” è realizzata in ghisa sferoidale, materiale più resistente rispetto a quello delle reti di “vecchia generazione”. Se a questo si unisce il rifacimento degli allacci d’utenza, il risultato è un tratto di rete idrica completamente risanato, che garantirà l’eliminazione del rischio di perdite e il miglioramento complessivo del servizio in termini di qualità e continuità.

Nei prossimi mesi, una volta trascorso il tempo per l’assestamento della condotta e con le condizioni meteorologiche adeguate, sarà garantita anche la riasfaltatura della strada.