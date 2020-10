Niente Terre di Pisa nel 2020: la nona edizione rinviata al 2021

Non è soltanto perché l’ultimo decreto emanato dal governo pone delle condizioni molto stringenti per le manifestazioni pubbliche. È anche perché Terre di Pisa con il suo festival dedicato al vino e al cibo faceva della convivialità il suo punto di forza. E così i dubbi sull’opportunità di svolgere o meno l’evento hanno fatto prevalere la linea del no.

La Camera di Commercio di Pisa con l’amministrazione comunale e le associazioni imprenditoriali hanno deciso di rinviare la nona edizione dell’evento dedicato alla cultura del cibo e del bere di qualità all’anno prossimo.

La scelta è legata agli ultimi sviluppi sulla diffusione del Coronavirus ed è stata presa anche a tutela dei visitatori, espositori, lavoratori e delle aziende coinvolte.