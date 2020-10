Strade, 300mila euro dalla provincia per aumentare il carico strutturale

È stato aggiudicato l’appalto per gli interventi sulle strade provinciali per migliorare la portata e il carico dei mezzi. Tra le priorità della provincia di Pisa c’è anche la sp 25, quella che collega Santa Maria a Monte (dalla fine di via di Bientina) a Vicopisano, passando per Bientina.

Nello stesso intervento anche la Romanina, la strada provinciale 65 nel comune di Montopoli in Valdarno sarà oggetto di lavori per un costo complessivo di 850mila euro. Intanto, per il secondo lotto partito lunedì 12 ottobre gli operai e i tecnici sono a lavoro nella strada che è percorsa ogni giorno da circa 14mila veicoli e molti mezzi pesanti, vista la presenza del magazzino Conad.

Questo lotto si inserisce in un progetto più ampio di interventi sulle strade provinciali che riguardano anche la Sp 5, la Francesca nord, la via di Giuncheto (sp 6) a San Romano Basso nel comune di Montopoli in Valdarno e la sp 8, cioè la valdinievole che dalle quattro strade di Bientina porta a Staffoli e nelle località di Santa Maria a Monte come Le Fontine e Tavolaia.