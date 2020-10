“Cassonetti non svuotati da settimane e Geofor non risponde”

“L’azienda Geofor, incaricata della raccolta differenziata dei rifiuti per gli esercizi pubblici sul territorio, da tempo lascia accumulati i rifiuti, non adempiendo al proprio dovere”. Tanto da portare i commercianti del Ccn di San Miniato Basso a sollevare la questione.

“La situazione è insostenibile da settimane – per i commercianti -. La sporcizia accumulata nei cassonetti, oltre a essere un cattivo biglietto da visita per i commercianti, causa anche maleodoranze e situazioni insalubri fuori dai negozi. Per questo si è mossa l’associazione del Centro Commerciale Naturale”.

Che, con una e mail in posta certificata all’ente di Pontedera, lamenta il “mancato svuotamento dei cassonetti di ogni tipologia di rifiuto e l’inefficienza del servizio (informazioni errate, risposta da parte degli operatori incomplete e a volte scortesi)”. I commercianti, si legge nella lettera, “pur pagando le tasse dovute per la pulizia dei rifiuti, hanno dovuto attrezzarsi in modo autonomo con altri contenitori o pagando operazioni di pulizia con terzi, per rispettare tutte le norme igienico sanitarie. Ciò non fa onore a un territorio, quello di San Miniato, che negli ultimi anni ha raggiunto percentuali notevoli di raccolta differenziata, anche con lo sforzo dei commercianti di San Miniato Basso. Sforzo che, nelle ultime settimane, rischia di essere vano”.

“La situazione è indecorosa e non più sostenibile – per il presidente del Ccn Pierfranco Speranza -, ci aspettavamo almeno un tavolo di confronto con Geofor. Fin dall’inizio del servizio di raccolta differenziata la collaborazione c’è sempre stata, ma stavolta non c’è stata nemmeno una risposta e, cosa più importante, il problema rimane tale. Abbiamo contattato Geofor telefonicamente e abbiamo scritto altre mail, ma è rimasto tutto lettera morta. L’amministrazione comunale è dalla nostra parte e vogliamo risolvere quanto prima”.