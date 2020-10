Di lavoro fa l’operaio, ma è di quelli che la sera torna a casa a Santa Maria a Monte e si mette in garage tra pezzi di moto e altri veicoli per montarli e rismontarli, creando cose nuove. Un bambino stava guardando estasiato questi lavori insieme al suo babbo, tanto che lui ha deciso di contattare Devid Barneschi e vedere se era possibile personalizzare la bici del bimbo.

La passione per i motori, Devid, ce l’ha fin da piccolo e ha pensato di accontentare il bambino. Ha portato la bici nel suo garage di fiaba e poi ha fatto la magia, lavorando per una giornata intera su quel piccolo mezzo. Che non solo è già tornato a casa del bambino, ma il piccolo da lì sopra, non vuole proprio più scendere.