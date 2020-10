Sono ricominciati i lavori di costruzione della nuova passerella ciclopedonale sul collettore a Ponticelli, a ridosso della spalletta, in direzione Castelfranco di Sotto.

La giunta comunale di Santa Maria a Monte aveva approvato il progetto definitivo nel mese di aprile del 2019. I lavori già iniziati si erano interrotti per attendere i tempi tecnici di maturazione del calcestruzzo ed erano ripresi con la realizzazione dei basamenti su cui è stata posizionata, ieri 22 ottobre, la struttura metallica che costituisce il corpo della passerella.

La struttura andrà poi completata con la formazione di una soletta in calcestruzzo, la pavimentazione di finitura e infine con la costruzione delle rampe di accesso. La passerella metterà in sicurezza i pedoni e i ciclisti che da Ponticelli vogliono raggiungere il supermercato e la zona al di là della rotatoria di via Colombaie.

Per il progetto, cofinanziato dalla Regione Toscana, sono stati messi a disposizione 250mila euro.