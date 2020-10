Hanno raggiunto i loro obiettivi e se ne sono posti di nuovi. Non è mai un cammino facile ma ancora oggi, per le donne rischia di esserlo un po’ meno. Con la convinzione che non ci sono lavori da femmina e che ciascuna bambina deve sognare di essere ciò che vuole, oggi 24 ottobre Santa Croce sull’Arno ha celebrato le donne che si sono distinte per il loro percorso professionale, sociale o culturale in Otto donne per l’otto marzo.

“A marzo – spiega l’assessore Nada Braccini – il lockdown ci ha impedito di organizzare questo momento in presenza, così lo abbiamo rimandato fino ad oggi. E anche se non è possibile farlo davanti a tante persone, perché le presenze ammesse nella sala sono limitate, abbiamo pensato che fosse importante consegnare queste pergamene alle donne che hanno fatto un bel pezzo di storia del nostro territorio”.

di 18 Galleria fotografica Otto donne per l'otto marzo, la premiazione 2020 a Santa Croce sull'Arno









Le donne che ricevono un riconoscimento sono: Virginia Joannas, giovane atleta; Pamela Dandria, addestratrice cinofila; Chiara Gorgeri, Miss Toscana 2019; Romina Grieco, titolare di “Fiori e Colori”; Alessia Toni e Annalisa Petri, fondatrici della libreria “Colibrì”; Maria Taddei, sindaco di Santa Croce sull’Arno negli anni Ottanta, ma anche deputata e senatrice per il Pci e per il Pds; Miriana Angiolini, poetessa; Micol Carmignani, titolare di una casa editrice.

“Queste donne – per la sindaco Giulia Deidda – hanno raggiunto risultati straordinari nell’arco della loro vita. Alcune di loro sono giovanissime e hanno davanti a sé ancora tante possibilità di immaginare e realizzare nuovi sogni. Altre sono state un faro, per tutta la comunità santacrocese, per tutte le donne, anche per me. Penso a Maria Taddei, che prima di me è stata sindaco di Santa Croce sull’Arno in tempi in cui fare politica per le donne di provincia non era affatto scontato. Anche nel Pci c’era tanto maschilismo e alle riunioni partecipavano più che altro gli uomini. Maria è stata un punto di riferimento per tutta la classe dirigente che si è formata nel nostro territorio e tutta Santa Croce le è riconoscente per la sua presenza, per il suo impegno, per l’esempio che ha dato.

Premiare le donne significa esortarle ad essere orgogliose dei loro risultati e a diffondere l’idea che non è strano raggiungere un obiettivo, ma anzi. È possibile e bello, per le ragazze e per le donne. Premiare le donne significa far sì che le bambine di oggi diventino persone capaci di immaginarsi liberamente nei ruoli che amano, senza sentirsi limitate semplicemente per il fatto di essere donne. Questo di stamattina è un momento importante per le protagoniste che abbiamo citato e applaudito, ma anche per le prossime donne che conosceranno altri nuovi traguardi”.

Nell’ambito dell’iniziativa, il sindaco Deidda e l’assessore Braccini hanno ricordato che ottobre continua ad essere “Ottobre rosa“, il mese della prevenzione del tumore al seno. “Consideriamo questa iniziativa come un ulteriore modo di ricordare a noi stesse che non dobbiamo mai più metterci al secondo posto rispetto agli altri, che siano genitori, figli, mariti, compagni o colleghi. La prevenzione ci chiede di giocare d’anticipo su questo male che purtroppo esiste ma che possiamo anticipare e colgo volentieri l’occasione di ricordarci ancora una volta che dobbiamo prenderci cura di noi stesse e volerci bene”.