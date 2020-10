Torna l’ora solare: stanotte lancette indietro

Potrebbe essere l’ultima volta, dopo che l’Ue aveva deciso di abolire l’ora legale e restare tutto l’anno con quella solare. L’Italia non aveva ancora deciso cosa fare e di certo non è questo al momento il tema più urgente. Stanotte, comunque, è la notte in cui si dorme un’ora in più.

I meccanismi digitali come computer e pc lo fanno da soli, ma l’orologio da parete dovrà essere rimesso a mano: alle 3 saranno di nuovo le 2 nella notte tra oggi sabato 24 e domani domenica 25 ottobre.

Con il risultato che chi si sveglia prima al mattino avrà un’ora in più di luce, per perderla la sera, fino all’ultimo weekend di marzo.