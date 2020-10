L’arcivescovo di Siena e Colle val d’Elsa tra i nuovi 13 cardinali

Tra i nuovi 13 cardinali nominati da Papa Francesco c’è anche l’arcivescovo di Siena e Colle val d’Elsa monsignor Augusto Paolo Lojudice.

L’annuncio a sorpresa del nuovo concistoro da parte del sommo pontefice quest’oggi durante l’Angelus, alla vigilia della prima domenica dell’Avvento.

Come detto i futuri cardinali sono 13, 9 elettori con meno di 80 anni e il diritto di entrare in conclave per votare il prossimo pontefice, e tre di questi sono italiani, tra cui, oltre a Lojudice, Marcello Semeraro, nuovo prefetto della Congregazione dei Santi, e Mauro Gambetti, francescano, a capo del convento di Assisi.