Lavori E-Distribuzione a Ponte a Egola, via la corrente dalle 9

Nell’ambito del piano di potenziamento del sistema elettrico locale, domani martedì 27 ottobre i tecnici di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, faranno un importante intervento di restyling del sistema elettrico nel territorio comunale di San Miniato, con particolare riferimento alla cabina elettrica Maremmana a Ponte a Egola.

I tecnici dell’azienda elettrica procederanno alla sostituzione della componentistica elettromeccanica, che sarà rinnovata attraverso l’installazione di interruttori motorizzati e di apparecchiature di ultima generazione per completare l’automatizzazione dell’impianto. In tal modo, sarà possibile telecomandare le cabine da remoto, garantendo qualità e continuità del servizio elettrico lungo le linee collegate. Le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete per assicurare una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica nelle aree coinvolte.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato a partire dalle 9 con conclusione nel pomeriggio, nella zona di via I Maggio, via Costa, via Diaz, vicolo del Fuoco, via Giolitti, via Giordano Bruno, via Cavallotti, via Lavagnini e limitrofe.

I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nella zona interessata. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati. E-Distribuzione ricorda anche che per segnalazioni e guasti è utile contattare il numero 803.500, indicando il codice Pod (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica.