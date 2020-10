Lavori sulla rete, interruzione idrica a Pontedera

In via Einstein e in via Dini (nel tratto compreso tra l’incrocio con via Bellincioni e la fine della strada) in località Il Romito giovedì 29 ottobre dalle 8,30 alle 16 sarà sospesa l’erogazione di acqua per lavori sulla rete idrica nel comune di Pontedera.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. In caso di pioggi l’intervento verrà rimandato al giorno successivo, ovvero a venerdì 30 ottobre, con le stesse modalità orarie.

Per chiedere informazione ad Acque Spa è possibile chiamare al numero verde 800 983 389.