San Miniato, la giunta riceve solo al telefono

Da oggi 28 ottobre e fino alla fine dell’emergenza covid 19, il ricevimento al pubblico del sindaco Simone Giglioli e degli assessori di San Miniato torna ad essere telefonico. “La situazione – spiegano – è rapidamente cambiata e abbiamo deciso di ripristinare questa modalità per essere vicini ai cittadini in un nuovo periodo di difficoltà e permettere loro di avere un contatto diretto con l’amministrazione comunale, ricevendo risposte a segnalazioni, richieste e necessità che, nonostante tutto, continuano comunque ad esistere”.

L’Urp resta comunque a disposizione dei cittadini negli orari consueti (tutte le mattine, sabato compreso, martedì e giovedì anche nel pomeriggio) al numero 0571-406290.

Per contattare il sindaco Simone Giglioli (Urbanistica – Personale – Turismo – Sicurezza – Mobilità e assetto del territorio – Comunicazione) occorre chiamare il giovedì e il sabato dalle 9 alle 12 al numero 0571 406200, per contattare la vice sindaco Elisa Montanelli (Polizia Municipale – Attività Produttive – Lavoro – Attività faunistiche e venatorie – Pari Opportunità) chiamare il giovedì dalle 9 alle 12 al numero 333 6142162. L’assessore Loredano Arzilli (Sport e Cultura) è rintracciabile al numero 333 6142165 il giovedì dalle 15 alle 20, l’assessore Giulia Profeti (Scuola – Politiche Socio-sanitarie, Abitative e Giovanili – Accoglienza e integrazione – Legalità) il giovedì dalle 15 alle 18 al numero 333 6142167, l’assessore Marzia Fattori (Lavori Pubblici – Ambiente e Difesa del suolo – Protezione Civile – Cittadinanza attiva) il giovedì dalle 9 alle 12 al numero 0571 406226. Al momento è sospeso il ricevimento dell’assessore Gianluca Bertini (Bilancio e Società partecipate), per urgenze chiamare il giovedì dalle 9 alle 12 al numero 0571 406225.