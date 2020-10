Coronavirus, l’Ausl cerca alberghi sanitari

L’Azienda USL Toscana nord ovest cerca alberghi sanitari per accogliere persone positive al Covid 19. Sul sito istituzionale dell’Ausl è stato pubblicato l’avviso pubblico che invita le strutture alberghiere interessate a manifestare la propria disponibilità entro il prossimo 11 novembre.

L’Ausl Toscana nord ovest ha infatti necessità di attivare sui territori delle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno alberghi sanitari che potranno mettere a disposizione, sin dal mese di novembre e comunque il prima possibile, la totalità delle proprie camere (minimo otto). Le camere devono essere individuali e con bagno personale.

Le camere saranno destinate a pazienti Covid provenienti dagli ospedali in dimissione protetta, cioè clinicamente guariti ma ancora potenzialmente contagiosi, oppure a positivi asintomatici o paucisintomatici per i quali non è appropriato il ricovero in ospedale e che non dispongono di una casa adeguata ad ospitarli in sicurezza. Negli alberghi sanitari possono anche essere ospitati contatti stretti di casi positivi qualora non sia possibile garantirne l’isolamento adeguato a casa.

Con le strutture alberghiere selezionate l’Ausl stipulerà una convenzione, della durata di 60 giorni (rinnovabile), che regolerà obblighi e doveri delle parti. Resteranno in carico all’Ausl, fra le altre, le attività di assistenza sanitaria agli utenti, le sanificazioni, la fornitura e il ricambio di biancheria e kit di cortesia, la fornitura dei pasti, mentre alle strutture sarà richiesto, fra gli altri compiti, quello di garantire un servizio di reception 24 ore su 24, 7 giorni su 7, al fine di garantire il passaggio del personale sanitario, di eventuali fornitori e per impedire l’accesso ai soggetti non autorizzati. Per ogni altro ulteriore dettaglio o informazione si invitano i soggetti interessati a prendere visione dell’avviso pubblico pubblicato sul sito www.uslnordovest.toscana.it, nella sezione “Bandi e concorsi”.