La spesa fin sotto casa, a Castelfranco riparte il servizio a domicilio

Tanto nel capoluogo come nelle frazioni, il comune di Castelfranco di sotto sta cercando di promuovere e diffondere una lista di attività commerciali che si sono organizzate con il servizio di consegna a domicilio. Si tratta di attività di generi alimentari, ma non solo.

La lista delle attività che per ora hanno aderito è disponibile a questo link, che è in continuo aggiornamento man mano che altre faranno richiesta. Per essere inseriti nell’elenco basta inviare una mail all’indirizzo covid19@comune.castelfranco.pi.it.

“In questo particolare momento- ha commentato il sindaco Gabriele Toti – in cui il numero dei contagi è in continuo aumento, dobbiamo stare attenti e prendere ogni tipo di precauzione possibile. Invito soprattutto le fasce della popolazione particolarmente fragili a ricorrere a questo tipo di servizio che garantisce il minor numero di contatti. Allo stesso tempo, il mio invito è anche quello di scegliere di fare acquisti nei negozi locali, per supportare i commercianti in questa fase di difficoltà. È il momento di sostenerci a vicenda, non ce ne dimentichiamo. Restiamo uniti”.