Un’auto per assistere i positivi Covid a domicilio: la donazione

Andrà ad aggiungersi alle altre vetture già utilizzate nei mesi scorsi da medici e infermieri impegnati nelle unità speciali di continuità assistenziale (Usca) per la presa in carico di pazienti a domicilio. La nuova auto donata in comodato d’uso gratuito al gruppo di intervento rapido ospedale territorio (Girot) dell’ausl Toscana Centro da una nota concessionaria del territorio.

La donazione al personale infermieristico della zona empolese è frutto del riconsocimento del contributo che il personale sanitario ha dato in questi mesi e sta dando per fronteggiare l’emergenza Covid in prima linea.