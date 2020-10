Messe all’esterno e visite con la mascherina, l’ordinanza per Ognissanti a Fucecchio

Ha firmato un’ordinanza Alessio Spinelli, sindaco di Fucecchio, che impone di celebrare le messe esclusivamente all’esterno e ai fedeli di indossare le mascherine e di mantenere il distanziamento. In vista delle festività di tutti i santi e le commemorazioni defunti, l’ordinanza cerca di prevenire e limitare gli assembramenti nei cimiteri.

Per questo le disposizioni varranno in tutti i cimiteri del Comune: capoluogo, San Pierino, Ponte a Cappiano, Torre, Massarella, Querce, Galleno. Tutte le attività di culto dovranno essere svolte in modo da evitare folle di persone e limitando la permanenza al tempo strettamente necessario.