Sono state approvate le graduatorie dei vincitori delle borse di studio “Per realizzare un sogno” che l’associazione Nel sorriso di Valeria attribuisce ogni anno a studenti di San Miniato e Sonnino che frequentano le scuole medie e superiori e le università. Vengono distribuiti 15mila euro per premiare soprattutto il loro merito scolastico nel percorso che li accompagna dalla licenza media fino all’iscrizione universitaria.

I premiati a San Miniato iscritti al primo anno delle superiori sono Lorenzo Benericetti, Alessandra Capone, Dario Spadoni, Giulia Braccagni, Sofia Caruso. Quelli iscritti al terzo anno sono Chiara Bellucci, Filippo La Monica, Greta Fioravanti, Duccio Masoni, mentre i premiati che già frequentano l’università sono Francesca Battini, Yosra M’Hanbar, Alessia Nebbiai. A questi si aggiungono i due migliori diplomati dell’istituto Cattaneo, assegnatari di borse di studio in ricordo di Katiuscia Mariani: Lucrezia Priori e Samuele Di Giovanni.

I premiati a Sonnino iscritti al primo anno delle superiori sono Carlo Ruggeri, Matteo Rufo, Annarita Grande, Francesco Gasbarrone, Giulia Menichelli, quelli iscritti al terzo anno sono Luca Rufo, Francesca Leoni, Arianna Antobenedetti, Giorgia Di Girolamo, Michele Vincenzo Gentile. Gli universitari sono Matteo Ruggeri, cui si aggiungono i due diplomati del liceo Grasso di Latina, quali assegnatari delle borse di studio in ricordo di Stefania Gasbarrone: Francesco Turrei e Carla Grenga.

Ai vincitori verrà comunicata la data della cerimonia di consegna. Intanto, come già era stato preannunciato, causa Covid 19, quest’anno non ci sarà l’incontro a San Miniato per l’anniversario di Valeria già fissato per sabato 21 novembre. Non per questo, tuttavia, si fermano le iniziative di raccolta fondi per sostenere i progetti dell’associazione che, in questo momento particolare, sono legate alla recrudescenza della pandemia da Covid 19. Per chi vuole contribuire l’Iban è IT95E0623071152000056823263 e la causale delle donazioni è “Emergenza Covid 19”.