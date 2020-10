Una tenda per le vaccinazione antinfluenzali alla casa della salute di Capanne

Da ieri, giovedì 29 ottobre, all’esterno della Casa della salute in via Enrico Mattei nella zona industriale Le Fontanelle di Capanne, nel comune di Montopoli in Valdarno, c’è una tenda. È stata montata dalla Protezione civile del Comune insieme alla Pubblica assistenza di Capanne e servirà per effettuare la vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2020-2021.

Uno spazio allestito, al coperto, per accogliere le attrezzature e il personale sanitario in sicurezza. “Si tratta – come ha spiegato il sindaco Giovanni Capecchi – di un impegno diretto dell’amministrazione comunale per garantire la necessaria sicurezza non solo ai pazienti, ma anche ai medici stessi. Del resto, in questo periodo, occorre garantire procedure e modalità specifiche per minimizzare il rischio di contagio in ogni circostanza”.

In più, l’acquisto della tenda da parte del Comune potrà assicurarne il riutilizzo in ulteriori situazioni emergenziali. “Avere a disposizione tale spazio coperto – ha concluso il sindaco – ci permetterà anche di rispondere ad emergenze di altra natura, proprie degli scenari di Protezione civile o ancora, per esigenze estemporanee da affrontare nell’immediatezza con strutture idonee”. A supporto dell’attività dei medici, nel caso specifico delle vaccinazioni antinfluenzali, saranno presenti non solo i volontari, ma anche cittadini e cittadine che beneficiano del reddito di cittadinanza nell’ambito dei Progetti utili alla collettività.