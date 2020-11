Ponte a Egola, scatta il limite di 30 chilometri orari sulla Tosco Romagnola

Probabilmente non è la soluzione definitiva auspicata dai residenti. Ma almeno è la dimostrazione di un problema che esiste e che in qualche modo si inizia ad affrontare. A partire da questo lunedì (2 novembre) tutti i veicoli che transiteranno nei pressi del ponte della Tosco Romagnola a Ponte a Egola, dovranno rispettare il nuovo limite di velocità che scende da 50 a 30 chilometri orari.

Lo ha deciso l’amministrazione comunale di San Miniato, con un’ordinanza del 29 ottobre firmata dal comandante della polizia municipale Dario Pancanti. Una decisione che segue la protesta dei residenti di alcuni mesi fa, quando un comitato di cittadini aveva incontrato il sindaco Simone Giglioli per sollevare il problema dell’alta velocità nel tratto di via Diaz compreso tra il ponte sull’Egola e il semaforo con via Gramsci (qui).

Un tratto di pochi metri, a ridosso delle abitazioni, nel quale il transito della Tosco Romagnola (che qui prende appunto il nome di via Diaz) si ‘infila’ fra le case del paese prima di attraversare il fiume, con uno spazio talmente ridotto da rendere praticamente inservibili gli strettissimi marciapiedi a lato della strada.

Un problema di sicurezza per i residenti e per i pedoni, portato in consiglio comunale anche attraverso una mozione presentata in forma congiunta dai gruppi di opposizione. In quell’occasione, il sindaco Giglioli aveva in realtà minimizzato l’entità del problema, sottolineando come il tratto in questione, compreso tra un semaforo e un ponte con una curvatura importante, non permetta ai veicoli di prendere una velocità elevata. Per tutta risposta, i cittadini avevano inviato una lettera segnalando l’esatto contrario, sostenendo che la discesa del ponte “favorisca al contrario l’accelerazione, soprattutto se il semaforo è verde o lampeggiante”.

A distanza di tre mesi da quella lettera, l’amministrazione ha deciso di rivedere il limite di velocità: per chi viaggia da Pisa in direzione Firenze, il limite scende a 30 chilometri orari a partire dall’intersezione con via Carli, la strada di accesso al nuovo punto vendita Coop La Risorta.