Commemorazione dei defunti, Cordone ricorda Olmucci e Infante

“In occasione della commemorazione dei defunti, voglio ricordare i due militanti della Lega Mauro Olmucci e Mario Infante a cui è intitolata la sezione Empolese Valdelsa del Carroccio”. Il ricordo è di Marco Cordone, consigliere comunale a Fucecchio e storico militante della Lega.

Che ricorda Olmucci e Infante come “fratelli di tante battaglie politiche e purtroppo scomparsi ambedue negli ultimi anni. Ad Olmucci ed Infante, intitolammo alcuni anni fa la sezione Empolese Valdelsa della Lega. Mauro Olmucci per alcuni anni, consigliere comunale con me a Gambassi Terme, fu, sempre con me, tra i fondatori del Carroccio nell’Empolese Valdelsa mentre Mario Infante, spiccava per le sue qualità organizzative. Ricordare, questi due uomini ricchi di una forte carica umana, ci dà la forza per andare avanti con grande energia e determinazione”.