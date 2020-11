Rosario va in pensione e dona una somma alle politiche sociali di Santa Croce sull’Arno

Il servizio dal primo agosto 1992, va in pensione proprio in questi giorni Rosario Salvaggio, responsabile della manutenzione del patrimonio, dipendente comunale di Santa Croce sull’Arno molto conosciuto e punto di riferimento per tutti i dipendenti pubblici, per la cittadinanza e per tutti i sindaci che, negli anni, si sono succeduti.

“Fare a meno di Rosario sarà difficile – per il sindaco Giulia Deidda –. Spesso ci siamo confrontati anche in maniera accesa sulle modalità con cui affrontare alcune questioni che riguardavano la gestione dei lavori. Abbiamo alzato qualche volta la voce, ma sempre con grande stima e rispetto dei ruoli. Rosario è stato un dipendente comunale modello: sempre attento, sempre presente, sempre pronto a proporre una soluzione piuttosto che a lamentarsi per un impedimento. Ci manca già oggi, ci mancherà tantissimo nei prossimi mesi. Durante questi ultimi mesi di emergenza sanitaria non si è risparmiato e poter contare su di lui è stata una grande fortuna. Un motivo in più per tutte e tutti noi di essergli grati, sinceramente”.

Le colleghe e i colleghi, insieme alla giunta, hanno fatto una piccola raccolta fondi per fare un regalo di pensionamento a Salvaggio: lui ha scelto di devolvere la somma alle politiche sociali del Comune, aggiungendo anche l’equivalente di quello che avrebbe speso per fare un rinfresco, che purtroppo in questo periodo non è affatto raccomandato. “E’ un gesto bello e anche per questo dico grazie” conclude il sindaco.