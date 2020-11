Andrea Zega, imprenditore agricolo di San Miniato di 34 anni, ha cavato un tartufo da 623 grammi. Ad annusarlo, sulle colline samminiatesi, è stato il suo cane Spino, un incrocio sanminiatese. “Posso solo dire – rivela – che quando l’ho trovato vedevo la Rocca di San Miniato”.

Giovedì 29 ottobre, poco dopo pranzo, Andrea insieme a Spino ha vissuto il momento più emozionante della sua carriera da tartufaio: “Ho visto che Spino iniziava a raspare e mi sono avvicinato affinché si fermasse e non rovinasse il tartufo. Man mano che scavavo, piano piano, vedevo che il tartufo non finiva più: è stata un’emozione immensa, una giornata che non dimenticherò mai. Il tartufo si trovava a circa 30 centimetri di profondità, Spino è stato bravissimo”.

Il tartufo è già stato piazzato ma Andrea – da buon tartufaio – mantiene il mistero sia sul prezzo che sul compratore: “Peccato non averlo potuto candidare per il Tartufo d’Oro 2020, ma spero di ripresentarmi il prossimo anno con un altro esemplare così bello”. A Zega sono arrivate le congratulazioni del presidente di Fondazione San Miniato Promozione Marzio Gabbanini: “Anche se non abbiamo potuto organizzare la mostra mercato, il tartufo va avanti e lo fa per tutto l’anno. Si tratta di un’importantissima risorsa per San Miniato e per la sua valorizzazione, quindi ben vengano ritrovamenti come questo che dimostrano la peculiarità e l’unicità del nostro ecosistema. Faccio i complimenti a tutte le persone che a vario titolo si impegnano affinché la filiera del tartufo prosegua la sua corsa anche in questo periodo”.