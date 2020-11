Coronavirus, altre 2 classi in quarantena a Santa Maria a Monte

Non accenna a diminuire la curva del contagio nei comuni del comprensorio del Cuoio, dove oggi si registrano ben due morti positivi al coronavirus (qui).

A Santa Maria a Monte, dove in 24 ore sono emersi 15 nuovi casi di positività, la collaborazione tra Comune e dirigenza scolastica ha portato a mettere in quarantena due classi della scuola secondaria di primo grado. Sono 6, quindi, al momento, le classi in totale in quarantena.