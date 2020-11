Da lunedì riprende l’attività didattica alla scuola primaria Collodi

La situazione sembra lentamente tornare alla normalità e lunedì 9 novembre l’attività didattica alla scuola primaria Collodi di Ponte a Elsa, nel comune di San Miniato, potrà riprendere. La scuola era stata oggetto di un’ordinanza del sindaco Simone Giglioli dopo che alcune insegnanti erano risultate positive al Coronavirus.

“Appena sono stato informato – ha detto Giglioli – dal dirigente dell’Istituto Sacchetti Andrea Fubini che la situazione si stava risolvendo, ho deciso di far riprendere l’attività didattica in presenza nella scuola, dato che non vi erano più motivi per mantenerla sospesa. L’amministrazione comunale concorda con l’Istituto scolastico sull’importanza di garantire la didattica in presenza soprattutto per gli studenti della scuola primaria. Il provvedimento riguarda la possibilità di riprendere l’attività didattica, dato che il plesso non è mai stato chiuso. Preciso che tutti i provvedimenti di quarantena che sono ancora in atto, restano in vigore per tutto il tempo previsto“.