Abbonamento ai centisti di San Miniato, l’omaggio dell’Etrusca Basket

Niente cerimonia di premiazione e partite a porte chiuse, ma il dono simbolico rimane: l’Etrusca Basket San Miniato consegna l’abbonamento al campionato nazionale di pallacanestro di serie B di questa stagione ai diplomati con 100 dello scientifico Guglielmo Marconi e dell’istituto tecnico Carlo Cattaneo.

Per evitare assembramenti non indispensabili non ci sarà nessun evento di consegna degli abbonamenti, che potranno essere ritirati dai premiati alla biglietteria del PalaFontevivo o contattando la segreteria.

Il premio, in questo momento, assume un valore simbolico: un riconoscimento al quale la società non ha voluto rinunciare in collaborazione con i dirigenti delle due scuole.