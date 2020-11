“Caos e tempi lunghi, non ce la facciamo più”, storia di una famiglia in quarantena

“Il 15 ottobre abbiamo scoperto che mia figlia più piccola aveva contratto il Covid 19, dopo aver atteso 2 giorni l’esito del tampone. A quel punto, come suggerito dalla mia ditta, passate le 48 ore ho fatto il tampone anche io: dal 17, giorno in cui ho fatto il tampone a pagamento, alla Synlab, ho ottenuto la risposta il 22, veramente troppo tempo”. Con la curva del contagio in crescita e i casi positivi che aumentano, in questa situazione sono in molti a trovarsi. La storia riguarda una famiglia che vive a Fucecchio, che è al momento isolata in casa e che aspetta. Aspetta per i risultati, per le pratiche burocratiche, per capire come comportarsi e muoversi.

Intanto, però, il contagio rischia di correre troppo: “Solo il 22 – racconta ancora la signora -, accertata la mia positività, la ditta ha, ovviamente, predisposto le procedure di sanificazione del magazzino e di controllo delle altre 2 persone che lavorano a stretto contatto con me”.

Ma l’odissea di questa famiglia non è ancora terminata: “Purtroppo anche mio marito e l’altra figlia sono risultati positivi, anche se, fortunatamente, tutti e 4 con sintomi abbastanza lievi – continua la cittadina di Fucecchio -. Il problema è che adesso non riusciamo a fare altri tamponi e a ricevere risposte: dal sito dell’Ausl siamo riusciti a connetterci a mezzanotte e 40 di notte e siamo riusciti a prenotare un appuntamento per mia figlia, mentre al numero 7051 non è possibile prenotare i tamponi. E noi siamo giovani, ma gli anziani come fanno?”

Già all’inizio, la situazione non sembrava mettersi bene: “Mia figlia, la prima, a casa dal 15 ottobre, ha fatto un tampone il 24 ottobre al tendone della Misericordia di Empoli e ancora non abbiamo il risultato. Abbiamo telefonato, chiesto a Careggi e non sappiamo niente. Per questo abbiamo prenotato un altro tampone, ma non va bene: fino a che non sappiamo se è negativa, non può tornare a lavoro, giustamente. Quanti giorni dobbiamo aspettare?”. Conclude la donna, che si è trovata in un caos di burocrazia e di passaggi che nessuno sa o segue: “Dopo 11-12 giorni dal mio risultato del tampone positivo mi chiamano per comunicarmi che presto mi avrebbero portato i bidoni appositi per la spazzatura. E in questi 10 giorni?”.