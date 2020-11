Interruzione idrica e lavori: gli interventi di Acque a Pontedera, Cascina e Calcinaia

Dai lavori sulla rete idrica a Cascina agli interventi di flussaggio a Pontedera e Calcinaia. Acque spa prosegue con gli interventi sul territorio e nei prossimi giorni potrebbero verificarsi alcuni disagi per gli utenti.

Da domenica 8 fino a venerdì 13 novembre verrà effettuato in orario notturno un ciclo di interventi di flussaggio e pulizia dell’acquedotto nel comune di Calcinaia e a Pardossi, nel comune di Pontedera. Nelle zone di volta in volta interessate dall’intervento, si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni idriche, accompagnate da fenomeni di torbidità. Durante l’esecuzione dei lavori verrà garantito un servizio idrico sostitutivo con autobotti e cisterne posizionate in funzione delle aree coinvolte dai flussaggi.

Dalle 23 di domenica 8 alle 6 di lunedì 9 novembre, e dalle ore 23 di lunedì 9 alle ore 6 di martedì 10 novembre i lavori partono da Calcinaia-capoluogo, Oltrarno, Montecchio, Moretti, Sardina e Chiesino-Allori. L’autobotte sarà in via Corsi. Dalle 23 di martedì 10 alle 6 di mercoledì 11 novembre, dalle ore 23 di mercoledì 11 alle 6 di giovedì 12 novembre, e dalle 23 di giovedì 12 alle 6 di venerdì 13 novembre interventi a Fornacette, Chiesino-Allori e Pardossi. Cisterne in piazza Timisoara, in via Tosco-Romagnola (vicino al Cottolengo) e in via Pio La Torre a Pardossi.

I fenomeni di torbidità potranno manifestarsi anche nelle ore immediatamente successive al ripristino dell’erogazione, andando poi gradualmente a scomparire.

Nel comune di Cascina Acqua spa interverrà con dei lavori sulla rete idrica mercoledì 11 novembre dalle 8,30 alle 12,30. Le strade che rimarranno senza acqua sono via Garibaldi (nel tratto compreso tra via Mentana e via Pascoli), via Lungo le Mura (nel tratto compreso tra corso Matteotti e via Mentana), via Roma, via Curiel, via Mentana e via Curtatone (nel tratto compreso tra via Mentana e via Michelangelo). Potrebbero verificarsi temporanei cali di pressione anche nelle strade limitrofe.

In caso di pioggia, l’intervento verrà rinviato al giorno successivo, ovvero a giovedì 12 novembre, con le stesse modalità. Per informazioni chiamare il numero verde 800 983 389.