Anche Fucecchio al centro delle rotte turistiche di alcuni tour operator internazionali che, giunti in Italia per partecipare ad eventi specializzati, hanno deciso di addentrarsi alla scoperta delle bellezze del territorio.

Almana consulting (Austria, Svizzera, Germania), Revealing trip (Francia), Dress incentive (Germania), Ctc (Russia) sono i quattro tour operator specializzati nella promozione ed organizzazione di eventi di vario tipo che hanno fatto tappa in Italia per il progetto Medici Dolcevita, accompagnati dall’agenzia Tuscany Highlights e da Villa Petriolo.

Un viaggio durante il quale, oltre a partecipare a due appuntamenti di prestigio per il settore turistico come il TTG di Rimini e il Buy Tuscany di Firenze, hanno deciso di far tappa anche a Fucecchio, alla scoperta delle bellezze storiche, artistiche e naturalistiche del paese.

“L’amministrazione crede fermamente nelle potenzialità turistiche del nostro comune – spiega l’assessore al turismo Daniele Cei – e proprio per questo, nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, siamo già a lavoro per la prossima stagione e per accogliere al meglio i turisti che torneranno a scoprire Fucecchio. La presenza nel nostro territorio di tour operator internazionali ne è la dimostrazione e a breve annunceremo importanti novità proprio legate al turismo”.