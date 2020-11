Da Santa Croce alle commissioni internazionali per testare il cuoio

È un chimico italo-argentino, con 36 anni di esperienza nel settore conciario che dopo molto tempo in giro per il mondo ha scelto Santa Croce sull’Arno e lì ha fondato nel 2011 il laboratorio Ars Tinctoria, fissando la sua dimora a San Miniato. Il comitato esecutivo dell’ International Union of Leather Technologists and Chemists Societies ha eletto Gustavo Adrián Defeo come nuovo chairman della commissione Iso – Iuf (Fastness Test Methods).

Defeo rappresenta attualmente l’Italia nelle Commissioni ISO – IUC e CEN TC 289 WG1, rispettivamente commissioni di normazione dei tests chimici delle commissioni ISO – IULTCS (Organizzazione Internazionale di Normazione) e CEN (Commissione Europea di Normazione).

Negli anni ha lavorato per alcune delle società multinazionali della chimica del settore conciario più note, sia nel suo paese natale, che in Italia, Svizzera e Germania. Defeo ha ricevuto in Inghilterra il Donald Burton Memorial Prize 1994 per le sue ricerche nel campo della fisica del colore applicati al settore conciario. Con un circa un centinaio di conferenze internazionali, Defeo è riconosciuto per le sue alte competenze sia nel campo della chimica analitica che della fisica del colore applicata al settore conciario.