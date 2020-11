Montopoli, nidi d’infanzia gratuiti fino a dicembre

Era estesa fino a metà novembre la gratuità dei nidi d’infanzia comunali a Montopoli in Valdarno, ma l’amministrazione ha deciso di prorogare il termine fino a fine anno. Ai nidi Peter Pan e Galeone Dorato, dunque, il nido è gratis dall’inizio dell’anno fino a fine 2020.

Impiegate tutte le risorse messe a disposizione dal ministero dell’istruzione per rendere non a pagamento il servizio dei nidi d’infanzia, il comune ha deciso di adoperare risorse proprie per mantenerne la gratuità sino al 31 dicembre 2020.

“Si tratta di un impegno – spiega il sindaco Giovanni Capecchi – che la nostra amministrazione ha deciso di assumersi per aiutare i genitori in questo periodo complicato. Per noi è fondamentale poter dare un sostegno alle famiglie del territorio: crediamo che far risparmiare loro un’ulteriore uscita mensile sia importante”.

Le risorse messe a disposizione dall’amministrazione comunale serviranno anche a garantire il regolare svolgimento del lavoro del personale dei nidi d’infanzia e a mantenere il servizio in piena sicurezza. “È un investimento per la cittadinanza e per i più piccoli – dice Cristina Scali, assessore alla scuola – così facendo, i genitori potranno continuare ad affidare i propri figli a strutture che rispettano ogni protocollo di sicurezza, garantendo la salute degli operatori e dei bambini in totale gratuità fino a fine 2020”.

I nidi d’infanzia comunali del comune di Montopoli in val d’Arno sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 16,30. L’attività, iniziata lo scorso primo settembre, proseguirà fino al 31 luglio 2021 senza interruzioni durante le vacanze natalizie e pasquali.