Via alla distribuzione delle mascherine a Castelfranco di Sotto

Al via la distribuzione delle mascherine messe a disposizione dalla regione Toscana come segno di vicinanza alla popolazione. Il comune di Castelfranco di Sotto ha aderito subito all’iniziativa e ha ricevuto 68mila mascherine, 5 per ogni abitante. I kit, uno per ogni abitante, saranno distribuiti in postazioni organizzate su tutto il territorio, a partire da domani (10 novembre) nel capoluogo e da mercoledì 11 nelle frazioni.

In questa fase difficile dell’emergenza sanitaria l’utilizzo della mascherina è una precauzione di fondamentale importanza sia al chiuso che all’aperto per proteggere sé stessi e gli altri dal contagio del virus. Per il confezionamento e la distribuzione è stata immediata la disponibilità delle associazioni del territorio.

Per il capoluogo, i punti di consegna sono organizzati dal Comitato del palio e dalle contrade: i residenti nel centro storico ritireranno i dispositivi nella sede del Comitato in via Bertoncini da martedì 10 a venerdì 13 dalle 18 alle 20. Sabato 14 novembre dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 18. I residenti nella zona della contrada san Pietro a Vigesimo nella sede di via Anna Magnani, da martedì 10 a venerdì 13 novembre dalle 18 alle 21. Sabato 14 novembre orario continuato dalle 9 alle 21. Per la contrada san Michele, con sede in via Biagi, da martedì 10 a venerdì 13 novembre dalle 18 alle 21 e sabato dalle 9 alle 20. Per i residenti nella zona della contrada san Bartolomeo in via fratelli Rosselli da martedì 10 a venerdì 13 novembre dalle 16 alle 20 e sabato orario continuato dalle 9 alle 20. Per la contrada san Martino in via De Gasperi da martedì 10 a venerdì 13 novembre dalle 18 alle 20 e sabato dalle 9 alle 20.

Per i residenti nelle frazioni le postazioni saranno allestite e organizzate dall’Ente Carnevale di Orentano e dalla Pro Loco di Villa Campanile. Per gli abitanti corrispondenti alle sezioni elettorali 9 e 10 (Orentano), nei locali sottostanti la sede dell’Ente Carnevale dei Bambini di Orentano (Via della Chiesa) da mercoledì 11 a venerdì 13 novembre dalle 9,30 alle 12,30. Sabato 14 e domenica 15 novembre dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18.

Per le sezioni elettorali 11 (Villa Campanile, Galleno e Chimenti) nei locali della Pro Loco “Al Quercione” dietro la Chiesa (all’aperto), da mercoledì 11 a venerdì 13 novembre dalle 10 alle 13,30. Sabato 14 e domenica 15 novembre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Il ritiro delle mascherine dovrà essere effettuato da una sola persona per ogni nucleo familiare, presentando la tessera sanitaria. Sarà possibile ritirare i kit anche per parenti, amici o vicini, sempre presentando la tessera sanitaria o una delega.

Le mascherine sono sufficienti per tutti i cittadini di Castelfranco di Sotto. Pertanto, si consiglia di non affollarsi nelle prime ore di consegna e di mantenere il distanziamento fra le persone qualora si creino file. Qualora le giornate di distribuzione si rivelassero insufficienti, la consegna sarà organizzata anche in altri giorni.

Per tutti coloro che non abbiano potuto ritirare le mascherine, personalmente o tramite amici e familiari (per motivi di salute, assenza o obbligo di isolamento), l’amministrazione attiverà la consegna a domicilio tramite le associazioni di Protezione Civile.

“Un ringraziamento sincero – ha commentato il sindaco Gabriele Toti – va a tutte le associazioni e le persone che si sono rese disponibili per collaborare a questa iniziativa. Un grazie particolare al Circolo Casa del Popolo di Castelfranco, all’Ente Carnevale di Orentano e alla Pro Loco di Villa Campanile, al Comitato Palio e alle Contrade che hanno messo a disposizione i propri locali e volontari in questo particolare momento di necessità”.