Donare salva anche la tua vita, la sensibilizzazione si fa online

“Donare salva anche la tua vita”, questo è il motto che il Leo Club di San Miniato e il Gruppo donatori di sangue Fratres di Fucecchio hanno adottato per organizzare un incontro virtuale dedicato all’importante tema della donazione del sangue e degli emocomponenti che, oggi più che mai, ha bisogno di costante sensibilizzazione tra la popolazione affinché nuovi donatori e donatrici assicurino sempre la presenza delle necessarie scorte in tutte le strutture sanitarie del Paese.

Nel corso dell’incontro virtuale sulla piattaforma gotomeeting (questo il link da seguire https://global.gotomeeting.com/join/971888317 ), si parlerà degli scopi delle due associazioni e in particolare ci saranno approfondimenti sulla donazione del sangue: perché donare, quali sono le caratteristiche della donazione, la storia, i numeri e come di diventa donatori. Antonella Bertelli responsabile del Centro trasfusionale dell’ospedale santa Maria Annunziata di Firenze, risponderà in diretta alle domande che saranno poste nel corso dell’incontro.

Il Leo Club San Miniato, nato nel 1993 con il patrocinio del Lions Club San Miniato, raggruppa ragazzi sotto i 30 anni che decidono di dedicare parte del loro tempo libero ad attività di servizio e di sensibilizzazione per la propria comunità.

Le attività spaziano dall’area ambientale a quella sociale. Soprattutto nell’ultimo periodo, grande attenzione è stata rivolta anche all’ambito sanitario organizzando raccolte fondi che hanno permesso di donare mascherine, guanti e camici a enti del comprensorio, così come un kit completo per il primo soccorso che è stato donato alla Croce Rossa di Ponte a Egola. Quest’anno il tema di sensibilizzazione nazionale è la donazione del sangue.