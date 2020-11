Eletto il nuovo consiglio direttivo della Proloco di Montopoli

Dopo le elezioni dei giorni scorsi sono stati eletti i nuovi componenti del consiglio direttivo della pro loco di Montopoli in Valdarno. Ci sono gli undici nomi, sei uomini e cinque donne, molti volti nuovi, più votati dai soci dell’associazione.

Gli eletti sono Francesco e Marco Bertolini (29 e 35 voti), Davide Capobianco (41 voti), Cecilia Dimare (44), Irene Divito (32), Virginia Duccini (48), Maria Guadagno (40), Leonardo Lopez (44), Cristina Mancini (36) e Tommaso Salvadori (51). Con 25 voti Francesco Francalanci sarà la riserva.

Come previsto dal regolamento il nuovo direttivo provvederà a eleggere le cariche (presidente, segretario, tesoriere) in un incontro ancora da calendarizzare. Dopo le dimissioni di Serena Nazzi, infatti, l’associazione ha avuto come presidente temporaneo Virginia Duccini.