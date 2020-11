La Pro Loco di Santa Croce rinnova il consiglio

Sabato 21 novembre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18,30 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del consiglio della Pro Loco di Santa Croce sull’Arno.

L’invito è rivolto in modo particolare agli ex consiglieri della Pro Loco, agli ex volontari del servizio civile e a tutti quelli che sono o sono stati soci in passato. Di seguito, una lettera scritta nei mesi scorsi dal presidente Angelo Scaduto, che ha riuassunto i 24 anni di storia dell’associazione.

“Il 26 Luglio del 2020 la Pro Loco di Santa Croce sull’Arno compirà 24 anni, ed entro la fine dell’anno dobbiamo espletare delle nuove elezioni per il rinnovo del consiglio e delle sue cariche.

Da venti anni gestiamo un ufficio di informazione ed accoglienza turistica tenendo aperta la nostra porta tutti i giorni della settimana tranne la domenica, grazie alla presenza dei volontari del Servizio Civile che hanno coperto undici dei venti anni trascorsi; per nove anni invece con grandissimo sforzo siamo riusciti a tenere aperto grazie all’aiuto di chi ci ha sostenuto e soprattutto di quei giovani che volontariamente hanno lavorato per noi.

Rispondiamo al telefono e comunichiamo attraverso il nostro blog e la nostra pagina Facebook con migliaia di persone, negli ultimi tempi sempre di più, grazie al lavoro di promozione e valorizzazione del territorio che portiamo ormai avanti da ventiquattro anni.

Ne sono una prova le nostre pubblicazioni (“Santa Croce Sull’… Arno”, “L’uomo e la Concia”, “Carnevale d’Autore”, “La Santa Croce”, “Lezioni di territorio”, “La Beata Cristiana”), i nostri depliant (“Itinerario Turistico della Pelle”, “Dalla trasformazione “La Concia” allo shopping degli articoli di pelle”, “Santa Croce Città del Cuoio e del Carnevale”), il nostro video “La Via del Cuoio”, tutti i filmati eseguiti e visibili su Youtube dedicati al crocifisso, al monastero, al carnevale e al depuratore, nonché i video realizzati negli anni con varie tv locali che facevano vedere tutto quello che la nostra città offre, per ultimo quello realizzato per la promozione del Presepe artistico restaurato di proprietà del nostro Monastero. É difficile elencare adesso tutte le attività organizzate negli anni, dalla presentazione di libri, alle visite guidate, agli spettacoli in conceria e a Teatro, alla pubblicazione di una tesi sui Corali della Collegiata di San Lorenzo, alla collaborazione con enti, associazioni e media.

Fra gli eventi che svolgiamo tutti gli anni il “Concerto per la Santa Croce” del 13 settembre quest’anno è alla 15° edizione, l’evento musicale dedicato al Jazz “Santa’n Jazz” alla sua 14° edizione, il mercatino “Balocchi in Centro” la domenica della fiera purtroppo non viene più realizzato da 2 anni, mentre persiste la collaborazione con il gruppo micologico locale che allestisce una mostra micologica, per quanto riguarda la “Festa dell’Amaretto” dell’8 dicembre, continuiamo a collaborare per quello che possiamo con l’Amministrazione Comunale.

In passato ci siamo occupati della realizzazione di “Santa Croce in Piazza”, manifestazione che abbiamo dovuto abbandonare a causa delle scarse risorse economiche e umane che ci permettessero di sostenerla.

Da quindici anni collaboriamo con Telefono Azzurro, per tre anni con la fondazione Meyer di Firenze e per quattro anni con Unicef, assolvendo così un compito di promozione della solidarietà nei confronti dei più deboli come sono spesso i bambini.

Il 2016 è stato un anno importante per la nostra associazione, abbiamo ospitato la giunta nazionale delle pro loco facendole scoprire il nostro territorio e soprattutto attraverso i suoi componenti alle 6.300 pro loco italiane.

Nell’ultimo anno come Presidente della pro loco e come consigliere comunale ho partecipato agli incontri sul turismo organizzati a Pisa presso la camera di commercio. Il nostro progetto “La pelle come attrazione turistica” che prevede la promozione dello shopping dei manufatti di pelle degli artigiani del nostro territorio e la promozione del turismo industriale vede adesso numerosi partner pubblici e privati interessati a portarlo avanti e promuoverlo in maniera esponenziale. Dopo venti anni l’associazione conciatori,il consorzio di Ponte a Egola, l’ associazione dei calzaturieri, Po.te.co, partecipano attivamente insieme alla Provincia, alla camera di commercio, al comune di Santa croce e quelli del comprensorio perchè il nostro progetto “La pelle come attrazione turistica”possa definitivamente diffondersi ed affermarsi.

Da sempre iscritti all’albo provinciale delle pro loco e dal 2 febbraio 2019 siamo iscritti all’albo regionale delle associazioni, che ci permetterà di chiedere il 5×1000 così come le altre associazioni no-profit. Da due anni riceviamo un contributo annuale da parte della regione toscana con la quale grazie al contributo e alla mediazione dell’ Unpli toscana migliorano i nostri rapporti. In questi giorni arriveranno i due volontari del servizio civile e grazie a loro potremmo andare avanti meglio e con minor consumo di risorse.

Diventa indispensabile l’aiuto di tutti, soprattutto di chi negli anni è stato socio o consigliere di questa associazione: a loro in modo particolare, ma anche a tutti voi, è rivolto il nostro invito a sostenere la nostra associazione aderendo al nostro tesseramento che anche quest’anno sarà possibile con 10 euro.

Se qualcuno di voi volesse anche proporsi per aiutarci dall’interno dell’associazione ricordiamo che quest’anno sarà importante perché ci sarà il rinnovo del consiglio entro la fine dell’anno

La nostra associazione negli anni è notevolmente cresciuta, ma nostro compito è quello di lavorare per il futuro ed immaginare un ricambio, non solo generazionale, per dare un’ ulteriore spinta all’attività della nostra Pro Loco”.