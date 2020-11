Il mare non c’è. Ma quella nebbia che stamattina 11 novembre ha avvolto la FiPiLi e molti dei comuni in provincia di Pisa, creando una sorta di tappeto sotto a quelli più alti come San Miniato e Santa Maria a Monte, avrà legato molti di noi in un’unica suggestione: “la nebbia agli irti colli piovigginando sale”.

Una delle prime poesie imparate a scuola, per questo impressa nella mente di tutti, ma ancora di più in questo pezzo di Toscana, che la famiglia Carducci l’ha vista crescere. Una poesia che stamattina ha fatto ricordare a molti che oggi è san Martino e godere un po’ di più quel tiepido sole che, in questo periodo troppe volte complicato, sembra lasciare un po’ di respiro.